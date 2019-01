CALCIOMERCATO JUVENTUS GENOA / E' in corso l'incontro tra Juventus e Genoa: all'hotel Parigi, quartier generale milanese della dirigenza bianconera si sono presentati questo pomeriggio il direttore generale del club rossoblu, Giorgio Perinetti, e il direttore sportivo Mario Donatelli.

Ad attenderlo Fabio: i tre parleranno per definire la trattativa per portare Sturaro al Genoa ma anche di possibili calciatori della società ligure in orbita juventina. Tutti gli aggiornamenti sul calciomercato: CLICCA QUI

Occhi puntati su Romero, difensore argentino di venti anni che Preziosi valuta oltre venti milioni di euro. Ma il discorso potrebbe cadere anche su un altro gioiello del Genoa: si tratta di Krzysztof Piątek, 23enne attaccante polacco, vera rivoluzione di questa prima metà di campionato. Con 13 gol in 19 presenze, Piatek ha fatto accendere su di lui i radar di diverse squadre di Serie A e non solo, dall'Inter al Barcellona: tra queste anche la Juventus che potrebbe avviare il discorso proprio nel vertice tra Paratici e la dirigenza del Genoa.

