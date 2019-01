CALCIOMERCATO ROMA INTER HAZARD / Grande protagonista di questa stagione in Bundesliga, Thorgan Hazard ha attirato su di sé l'attenzione di grandi squadre europee. In Italia piace da tempo alla Roma, ma ora anche l'Inter ha messo gli occhi su di lui.

All'estero invece, il belga è finito nel mirino soprattutto di

Come però riportato da 'Kicker', il centrocampista belga, il cui contratto scade nel giugno 2020, potrebbe però decidere di restare al Borussia Mönchengladbach. Il direttore sportivo della società tedesca, Max Eberl, ha sottolineato come "Di sicuro Hazard non partirà in questa sessione di mercato". E il giocatore ha poi aggiunto che una partenza non è così certa: "Qui sto molto bene e anche la mia famiglia si trova molto bene. Prolungare il contratto è possibile. Se vedo che per la mia carriera sarà meglio restare al Gladbach, allora rinnoverò il contratto".

