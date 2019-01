CALCIOMERCATO FROSINONE ATALANTA VALZANIA / Il Frosinone proverà a centrare la salvezza, disputando una buona seconda parte di stagione. Per fare ciò la dirigenza ciociara ha messo a segno un rinforzo importante per il centrocampo.

Dopo l' annuncio del responsabile dell'area tecnica del club, Ernesto Salvini , lo società laziale ha ufficializzato l'arrivo a titolo temporaneo di, centrocampista di proprietà dell'

Luca Valzania entra a far parte del pacchetto di centrocampisti che il tecnico Marco Baroni dovrà sfruttare per dare geometrie e ritmo alla squadra. L'arrivo in prestito dall'Atalanta è stato reso noto con un comunicato apparso sul portale ufficiale del club ciociaro:

"Il Frosinone Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Luca Valzania. Il centrocampista classe ’96 arriva a titolo temporaneo dall’Atalanta".

