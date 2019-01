CALCIOMERCATO UDINESE OKAKA / Da oggi l'Udinese avrà a disposizione un'opzione importante per il proprio reparto offensivo. Pochi minuti fa infatti il club friulano ha annunciato l'arrivo in prestito dal Watford del potente centravanti Stefano Okaka. L'attaccante quest'anno ha faticato molto in Inghilterra, disputando solamente 47' in stagione. "Okaka - ha commentato il Responsabile dell’Area Tecnica Daniele Pradè sul portale ufficiale del club - è una prima punta forte fisicamente, bravo nel difendere palla e nel far salire la squadra.

Stefano è forte nel gioco aereo all’interno dell’area di rigore".

Stefano Okaka sarà dunque una nuova arma offensiva per Nicola in vista della seconda parte di stagione. A ufficializzare l'arrivo dell'ex Roma e Sampdoria in Friuli è stato il club bianconero, attraverso il proprio portale. Di seguito il comunicato:

"Udinese Calcio comunica di aver acquistato - con la formula del prestito fino al 30 giugno 2019 - Stefano Okaka, attaccante classe 1989.

Proveniente dal Watford, società nella quale ha disputato gli ultimi due campionati e la prima parte della stagione corrente, Stefano è una vecchia conoscenza del calcio italiano".



