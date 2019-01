CALCIOMERCATO NAPOLI KOULIBALY / Asta aperta in tutta Europa, battitore Aurelio De Laurentiis: Kalidou Koulibaly è il nome che infiammerà il calciomercato dei prossimi mesi, salvo colpi di scena. Il Napoli lo valuta oltre cento milioni di euro ma dal Manchester United al Barcellona nessuno si è fatto spaventare dalla richiesta azzurra: il 27enne difensore senegalese è diventato uno dei migliori interpreti del ruolo nelle ultime stagioni ed ora le migliori squadre di Europa se lo contendono.

Tra queste c'è anche il con Florentino che, dopo una stagione al momento deludente, ha in mente una vera e propria rivoluzione per il prossimo anno: finora si è parlato di cambiamenti importanti in attacco, ma ora anche la difesa potrebbe cambiare completamente volto.

Così, ecco che il capitano Sergio Ramos potrebbe finire nella lista delle cessioni: il presidente dei blancos vuole cambiare pagina e per sostituire lo spagnolo punta proprio su Koulibaly.

