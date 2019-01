CALCIOMERCATO INTER VECINO GAGLIARDINI / L'Inter è sempre alla ricerca di nuove opportunità di mercato per migliorare la rosa in vista del futuro. In tal senso è possibile che il club nerazzurro dia vita a breve a una piccola rivoluzione a centrocampo, volta a liberarsi degli esuberi o comunque di quei calciatori dei quali potrebbe fare a meno.

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', tra i possibili indiziati a lasciare Milano ci sono Gagliardini e Vecino.

Il centrocampista bergamasco, dopo un momento in cui è sembrato tornare nelle scelte di, è caduto nel dimenticatoio, collezionando 4 panchine consecutive. L'uruguaiano invece, pur piacendo molto al tecnico di Certaldo, non convince per quanto riguarda l'affidabilità fisica e potrebbe partire, sfruttando anche i diversi estimatori vantati. Sulla situazione legata all'exinoltre peserebbe anche il fatto che a giugno andrà a bilancio per circa 15 milioni di euro, permettendo ai nerazzurri di poter mettere a segno una buonain caso di cessione (stimata attorno ai 20-25 milioni).