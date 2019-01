CALCIOMERCATO MILAN CALHANOGLU / Il Lipsia non molla la presa su Hakan Calhanoglu: il club tedesco, come raccontato nei mesi scorsi anche da Calciomercato.it, è molto interesssato al centrocampista del Milan. Tanto da presentare negli ultimi giorni una proposta di 15 milioni di euro: come riferisce 'sportmediaset.it', i rossoneri hanno per il momento detto no ma la risposta potrebbe tramutarsi in positiva in caso di rilancio che arrivi ad almeno 20 milioni di euro.

Calhanoglu non ha vissuto una prima parte di stagione positiva anche se Gattuso ha continuato a puntare su di lui come titolare, non lesinando pubblici attestati di stima per il calciatore. Un eventuale rilancio tedesco potrebbe però far vacillare il Milan, alle prese anche con il Fair Play Finanzario. Come raccontato dalla nostra redazione, il Lipsia potrebbe anche inserire una contropartita tecnica come Augustin, anche se i nomi che piacciono maggiormente ai rossoneri sono quelli di Forsberg e Sabitzer.

