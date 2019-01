CALCIOMERCATO FROSINONE SPAL SCHIATTARELLA / Il mercato di Serie A è entrato ormai nel vivo, con diverse squadre che hanno già cominciato a mettere a segno colpi utili per il prosieguo di stagione. Tra i club più attivi c'è il Frosinone, penultimo in campionato e alla ricerca di tesselli che aiutino la squadra a salvarsi. Il responsabile dell'area tecnica del club ciociato, Ernesto Salvini, ha parlato a 'Sky Sport' dei possibili movimenti di mercato in casa gialloblu, confermando la nostra anticipazione sull'interesse del club per Schiattarella: "Cerchiamo 2-3 calciatori di qualità. Non vogliamo disperdere l'investimento in più giocatori.

Il nostro obiettivo sono due centrocampisti, e uno l'abbiamo già preso conci è stato accostato e confermo che l'abbiamo seguito".

Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI!

Il dirigente del Frosinone ha ammesso all'emittente satellitare di tenere d'occhio il profilo di Schiattarella: "Può corrispondere all'identikit che stiamo cercando". L'intervista si è chiusa con un commento sui possibili movimenti in entrata e in uscita sul fronte offensivo: "L'interesse per Falcinelli e Paloschi? Non smentisco, ci piacciono e possono essere nostri obiettivi. In avanti cederemo una pedina: Soddimo andrà alla Cremonese. Daniel Ciofani? È uno dei migliori attaccanti in Italia. Non è sul mercato e farà la differenza, ne sono convinto".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui