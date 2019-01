CALCIOMERCATO JUVENTUS AGENTE PJACA FIORENTINA ESCLUSIVO - Da diversi giorni, si parla di un possibile ritorno anticipato di Marko Pjaca alla Juventus. Il croato è approdato l'estate scorsa alla Fiorentina, in prestito con diritto di riscatto e controriscatto, ma non è ancora riuscito ad imporsi al 100%. CLICCA QUI per il mercato in tempo reale.

Da qui, le voci su un futuro lontano da Firenze nell'immediato , smentite ai nostri microfoni dal procuratore del 23enne esterno d'attacco: "È molto contento a Firenze - le parole dell'agente di Pjaca, Marco, a Calciomercato.it - Sente la fiducia di mister Pioli, che reputa un grande uomo, così come quella di Corvino. È trattato molto bene dalla società e dai compagni di squadra. È tornato ad allenarsi, è in forma e spera di esplodere nella seconda parte di campionato. Lotterà per il suo posto in squadra. Finché ci sarà la fiducia dell'allenatore, non penserà ad altro che a fare bene in maglia viola. Se le cose dovessero cambiare, si vedrà. Ma, ad oggi, non abbiamo ricevuto alcun segnale in questo senso. Il ragazzo ha insistito molto per approdare alla Fiorentina, adesso vuole dimostrare tutto il suo valore e ripagare la fiducia del club. Infine, posso dire di non aver avuto alcun contatto con la Juventus per discutere del suo futuro in questa sessione di mercato", ha concluso Naletilic a