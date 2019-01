CALCIOMERCATO JUVENTUS TODIBO / Niente Juventus e niente Napoli per Jean-Clair Todibo: il Barcellona ha ufficializzato la firma del giovane difensore, classe 1999.

Il 19enne si trasferirà in blaugrana dal prossimo luglio a titolo gratuito visto che il 30 giugno scadrà il suo contratto con il Tolosa: "Todibo si unirà al club dal primo luglio 2019. Il contratto del giocatore con iltermina il 30 giugno di quest'anno e quindi si unirà a un trasferimento gratuito" si legge nel comunicato della società catalana.

Todibo è stato a lungo seguito dalla Juventus e anche dal Napoli ma alla fine è stato il Barcellona a spuntarla e a far proprio il calciatore: difensore centrale di ruolo, il talento francese è in grado di ricoprire anche il ruolo di centrocampista centrale. Dotato di grande fisico, è indicato come uno dei calciatori più promettenti del panorama calcistico europeo.

