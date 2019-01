CALCIOMERCATO MILAN BESIKTAS HALILOVIC / In questa sua avventura in rossonero, Alen Halilovic ha decisamente trovato poco spazio. Nessuna presenza in campionato e tre apparizioni in Europa League per il croato, che non sembra aver mai convinto fino in fondo Gattuso. Per il giocatore la permanenza al Milan potrebbe avere i giorni contati.

Come infatti riporta 'Sky Sport', su Halilovic ci sarebbe l'interesse del Besiktas. Alcuni dirigenti del club turco sono arrivati in Italia per incontrare gli agenti del 22enne e capire eventuali disponibilità ad un trasferimento ad Istanbul.

