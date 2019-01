CALCIOMERCATO NAPOLI TRAORE / Tra i nomi accostati al Napoli c'è anche Hamed Junior Traore, centrocampista ivoriano dell'Empoli. Per tutte le notizie di calciomercato: CLICCA QUI!

Di Traore ha parlato a 'Radio CRC' il patron del club toscano Fabrizio Corsi: "Qualcuno ce l'ha richiesto, ma qualcosa di vago tipo "ora ci dobbiamo vedere per Traore. Il Napoli non ce lo ha chiesto. Il prezzo lo fa il mercato, vedremo. Non abbiamo intenzione di darlo via adesso, dobbiamo salvarci. L'anno scorso era importante in Serie B, ora lo è in Serie A".

Sul presunto interessamento degli azzurri, Corsi è rimasto sul vago: "Una squadra ci ha chiesto un'opzione a 15 milioni e abbiamo detto di no. Poi c'è un'altra squadra di alta classifica, dicendomi "ci dobbiamo vedere". Adesso non so se ci vediamo a giugno".

Il presidente dell'Empoli si è poi soffermato sulle voci di un'operazione insieme al Napoli per Almendra: "Forse le cose le sapete più voi di me, io non so neanche chi sia, nemmeno che ruolo abbia. Al momento abbiamo alcune idee per migliorare la rosa. Bennacer? È un trequartista e come spesso accade ai trequartisti li mettono qualche metro indietro per dare qualità al gioco. È tornato alla grande dalle vacanze. Ieri ha fatto benissimo nei testi atletici. Luperto? Per me è un grande giocatore, ma noi abbiamo Rasmussen che è un giocatore secondo me anche più forte".

