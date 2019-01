CALCIOMERCATO INTER NAPOLI ANDERSEN / E' da tempo nel mirino di Inter e ManchesterUnited ma nel futuro di Andersen, centrale messosi in luce in questi mesi con la maglia della Sampdoria, potrebbe esserci il Napoli.

Una destinazione, quella partenopea gradita: "Non so di un interesse del Napoli – ammette il padre Jacob ai microfoni di 'Si Gonfia la Rete' – Non ho nessun commento da fare su questi rumors, quando ne ho parlato qualche giorno fa è perchè mi è stata fatta la domanda nell'ambito di un'intervista su altri temi. Se mi dite però che il Napoli penserebbe a lui in caso di addio di Koulibaly non mi stupirei, essendo mio figlio probabilmente il giovane difensore più interessante che c'è oggi nel campionato italiano. Vi piace Napoli? Certo, adoriamo la pizza! (sorride, ndr.)"