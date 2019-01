CALCIOMERCATO BENEVENTO GODDARD / Può esplodere da un momento all'altro il talento di Cy Goddard, trequartista giapponese - ma nato a Londra - approdato l'estate scorsa al Benevento dopo l'esperienza nelle giovanili del Tottenham. Fin qui, però, il 21enne ha collezionato appena 1 presenza (8' a novembre contro lo Spezia, ndr) facendo avanzare l'ipotesi di un suo prestito in questa sessione di gennaio.

Ipotesi che uno dei suoi agenti, l'avvocato Camillo, non ha escluso ai microfoni di Calciomercato.it : "Con il direttore sportivose ne sta parlando, ma è chiaro che un prestito sarebbe fruttuoso solo se avvenisse a una delle squadre di Serie C in lotta per salire in cadetteria, come per esempio", rispettivamente seconda e terza in classifica nel Girone A. E' concreta, quindi, anche l'ipotesi di una permanenza del ragazzo, che addetti ai lavori accostano ae con ancora diversi estimatori in Inghilterra, alla corte della formazione di Bucchi, sesta in: "Certo, potrebbe anche restare - sottolinea Autieri - visto che tre mesi fa gli hanno fatto iniziare una preparazione specifica per consentirgli una completa maturazione sotto l'aspetto atletico e fisico. Il Benevento stima molto Cy - ha evidenziato in conclusione il procuratore del classe '97 - ed è deciso a puntarci per il futuro".