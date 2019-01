CALCIOMERCATO MILAN CARRASCO OBIETTIVO PRIMARIO / E' FerreiraCarrasco l'obiettivo numero del Milan per il calciomercato di gennaio. L'esterno belga in forza al DalianYifang è stato individuato dal club rossonero come il profilo ideale per rinforzare la squadra di Gennaro Gattuso.

L'ex Atletico Madrid, capace di giocare esterno sinistro e seconda punta, è desideroso di far ritorno nel calcio che conta ma c'è da fare i conti con il, che non ha alcuna intenzione di perdere l'investimento fatto lo scorso febbraio (di circa 30 milioni di euro).

Per restare aggiornato su tutte le news legate ai rossoneri CLICCA QUI

Calciomercato Milan, a lavoro per convincere i cinesi

Per i rossoneri l'affare non è certo tra i più semplici ma il club non ha mollato la presa su Carrasco, obiettivo di calciomercato del Milan di cui vi abbiamo parlato dal 31 dicembre. La difficoltà maggiore è legata alla formula (prestito oneroso con diritto di riscatto) che non convince molto il club cinese.

Il Milan, attraverso alcuni intermediari è a lavoro per cercare di convincere il Dalian. Carrasco, nel frattempo, pare aver abbassato le proprie pretese: impossibile pensare di poter continuare a guadagnare 10 milioni di euro netti a stagione (in rossonero potrebbe guadagnare quasi la metà, bonus compresi). Un'ulteriore insidia, però, come già raccontato, è rappresentata dal mercato inglese con Arsenal e ManchesterUnited, intenzionate a provarci

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui