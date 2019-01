Calciomercato Inter, dal Brasile: ecco dove giocherà Gabigol

CALCIOMERCATO INTER GABIGOL / Ore decisive per il futuro di Gabigol. Secondo 'Globoesporte' è ormai sfida a due tra Flamengo e West Ham.

Entrambi i club sono disposti a prenderlo in prestito annuale e ad accollarsi il suo ingaggio da circa 3 milioni di euro a stagione. Quello brasiliano è in vantaggio su quello inglese per via della questione legata al 'permesso di lavoro'. Staremo a vedere.