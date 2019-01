Calciomercato Napoli, retroscena Lazzari: la situazione

CALCIOMERCATO NAPOLI RETROSCENA LAZZARI SPAL - Manuel Lazzari continua ad essere al centro del mercato. Oltre al sondaggio della Roma, di qualche settimana fa, è datato l'interesse del Napoli per l'esterno destro di Leonardo Semplici.

Nella giornata di ieri, è tornato a parlare della questione anche il patron del club ferrarese, che ha ribadito l'incedibilità del calciatore a gennaio e la valutazione , superiorei ai 20 milioni di euro. Il club campano, nelle scorse settimane, si è avvicinato sensibilmente a Lazzari, arrivando anche a discutere anche del contratto del calciatore. Nei giorni scorsi, però, il Napoli, attraverso il direttore sportivo, ha preferito non portare avanti la trattativa, non considerando più una priorità il 25enne calciatore e rimandando, eventualmente, ogni discorso alla fine della stagione in corso. Per gennaio, gli obiettivi sono altri, ma Lazzari resta un nome cerchiato in rosso sul taccuino dei dirigenti azzurri.