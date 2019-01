CALCIOMERCATO JUVENTUS REAL MADRID ERIKSEN / Si complica l'affare Eriksen per la Juventus. I bianconeri per strappare il campione danese al Tottenham dovranno vedersela con il RealMadrid, intenzionato a fare le cose in grandi la prossima estate.

L'offerta che i Blancos sono pronti a mettere sul tavolo degli inglesi è di quelle irrinunciabili: Florentino Perez - stando a quanto riportato da 'The Independent' - per Eriksen sarebbe intenzionato ad offrire ben 100 milioni di sterline, quasi 111 milioni di euro.

