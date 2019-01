Calciomercato Milan, Higuain chiave per Benatia

CALCIOMERCATO MILAN HIGUAIN BENATIA JUVENTUS / Milan al lavoro non solo sul mercato di gennaio, ma con ragionamenti anche in prospettiva per la prossima stagione. Secondo 'Tuttosport', una delle idee principali della dirigenza rimane Benatia, che sembra prossimo a lasciare la Juventus.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il difensore marocchino è in scadenza di contratto nele non rinnoverà con i bianconeri.non intende cederlo a gennaio, ma a giugno lo scenario può cambiare. Difficile che la Juve possa pretendere più di 12 milioni di euro per il suo cartellino, il Milan può approfittare della situazione per inserirlo nel discorso legato al riscatto di