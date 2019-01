FOOTBALL UNDER CALCIOMERCATO / Il primo weekend dell'anno è senza calcio italiano, dominano lo spettacolo della Fa Cup e della Liga con tanti giovani talenti in mostra. Da Inghilterra e Spagna ma non solo, lo sguardo del consueto appuntamento settimanale in Football Under per Calciomercato.it:

1. L'Arsenal ha una tradizione storica nella valorizzazione del vivaio e l'ha confermato anche in Fa Cup contro il Blackpool, dando spazio a tanti giovani. Uno di questi è Eddie Nketiah, attaccante classe '99 che aveva già accumulato quattro presenze tra Europa League, Coppa di Lega e Premier League. Nketiah, inglese di origini ghanesi, è una punta rapida sia nella scelta della giocata che nell'attacco allo spazio, si è messo in mostra in Premier League 2 dove ha segnato sei gol in sette presenze.

2. L'Arsenal sta metabolizzando la perdita di Ramsey in vista della prossima stagione, un innesto per il centrocampo può arrivare anche dal vivaio. Parliamo di Joe Willock, nato cinquanta giorni dopo Nketiah, che è stato determinante in Fa Cup con una doppietta contro il Blackpool. La sua media è spaventosa, in tre presenze nella stagione in corso in prima squadra tra Europa League e Fa Cup Willock ha realizzato tre reti.

3. Un altro club che punta molto sulla cantera è l'Atletico Madrid, Simeone sta 'costruendo' in casa il terzino sinistro del futuro. Parliamo di Francisco Montero, esterno classe '99 schierato anche nella complicata trasferta di Siviglia di domenica. Montero è entrato al posto di Correa per aiutare l'Atletico Madrid a coprire sulla corsia dove imperversava Jesus Navas. Montero è un giocatore duttile, può essere utilizzato anche da difensore centrale e in alcune circostanze si è adattato anche in mediana.

4. Sander Berge è un centrocampista classe '98 del Genk che ha colpito tanti club del calcio italiano, è stato accostato alla Roma, al Napoli, al Milan anche se l'unico club che ha provato a prenderlo è stata la Fiorentina con un'offerta interessante rifiutata dal Genk. Berge è un centrocampista classe '98 che si è messo in mostra soprattutto in Europa League, dove ha realizzato due reti contro il Sarpsborg e il Besiktas. Berge è un play dotato di qualità tecniche, capacità di verticalizzare il gioco ma è abile anche nel recupero palla.ù

5. Il prossimo 17 gennaio in Cile inizierà il Sub 20, una vetrina di talenti d'altissimo livello. Occhi puntati naturalmente anche sul Brasile che metterà in mostra un difensore molto valido, si tratta di Lucas Ribeiro, difensore classe '99 del Vitoria che mette in mostra un mix interessante di fisicità e qualità tecniche.

6. In estate la Real Sociedad ha provato a rinforzarsi nel ruolo di terzino sinistro con Ramy Bensebaini del Rennes, trattato anche dallo Schalke 04, ma poi è arrivato in prestito dal Real Madrid Theo Hernandez.

La ricerca di soluzioni in quella zona di campo non è terminata e nella clamorosa vittoria di domenica al Bernabeu ha debuttato in prima squadraterzino sinistro classe '97 della seconda squadra. Si tratta di un esordio così puro che anche in tv facevano fatica a recuperare le grafiche sulle sue prestazioni.

7. In Bundesliga sta crescendo l'attenzione verso i giovani talenti, basta vedere la 'linea verde' adottata dal Borussia Dortmund primo in classifica. A dicembre è sbocciata un'altra promessa in Germania, un altro americano come Pulisic, un'ulteriore speranza per la Nazionale statunitense. Si tratta di Josh Sargent, attaccante classe '2000 che al debutto ha realizzato di testa la rete del 3-1 contro il Fortuna Dusseldorf e che si è ripetuto anche alla terza presenza in prima squadra, con il gol contro il Lipsia del 22 dicembre scorso. Una rete che non è servita ad evitare la sconfitta del Werder Brema, la gara è finita 3-2 ma che consente a Sargent di viaggiare all'incredibile media di una rete ogni 23 minuti in prima squadra. Sargent si era messo in mostra anche nel Mondiale Under 20, con 4 gol e 1 assist ha trascinato ai quarti di finale gli Usa, sconfitti ai rigori dal Venezuela. Sargent è anche il vice capocannoniere della competizione, soltanto Orsolini ha segnato di più.

8. Il Liverpool ha confermato la sua tradizione negativa, al terzo turno di Fa Cup è stato sconfitto 2-1 dal Wolverhampton. Klopp, però, ha avuto modo di dare spazio ai giovani talenti che vi avevamo già segnalato in passato avendoli ammirati in Youth League. Camacho che nell'Under 19 gioca da punta o al massimo esterno offensivo ha giocato da terzino destro nel ruolo in cui di consueto agisce Alexander Arnold. Il portoghese ex Manchester City ha ben figurato e nel finale ha sfiorato con un gran tiro dalla distanza anche la rete del 2-2. Non c'è stato spazio solo per Camacho, Klopp ha schierato dal primo minuto anche Curtis Jones, centrocampista offensivo di grande talento classe '2001. Jones partiva da sinistra in un insolito 4-4-2 adottato dal Liverpool con Shaqiri a destra, Jones a sinistra e le due punte Origi e Sturridge.

9. Il Wolverhampton è una realtà da seguire con grande attenzione, un club molto interessante che in Premier League sta ben figurando anche con i risultati contro le grandi, ha eliminato il Liverpool dalla Fa Cup, ha costretto il Manchester City al pareggio e ha battuto il Chelsea, soprattutto tra le mura del Molineux Stadium è un avversario molto ostico. Nuno Espirito Santo sta lanciando anche dei giovani d'ottimo livello come il terzino sinistro classe '99 Ruben Vinagre che ha messo in mostra capacità di sinistra, un buon calcio con il piede mancino.

10. Non solo Camacho e Jones in campo dal primo minuto, Klopp in Fa Cup ha fatto debuttare in prima squadra addirittura un ragazzo del '2002, il difensore olandese Ki-Jana Hoever che il Liverpool ha prelevato quest'estate dalle giovanili dell'Ajax. Hoever ha sostituito l'infortunato Lovren al 6' e ha ben figurato, impressionando soprattutto per la capacità nelle letture delle situazioni di gioco, come per le diagonali in cui si cimenta brillantemente anche perchè può essere schierato da terzino destro. Ha messo in mostra personalità anche nelle uscite palla al piede, nel secondo tempo da una sua elegante giocata in fase d'impostazione dell'azione è nata una ripartenza pericolosa.

