Calciomercato Bologna, altri tre rinforzi per Inzaghi

CALCIOMERCATO BOLOGNA INZAGHI SPINAZZOLA BASTA TONELLI / Dopo gli acquisti di Soriano e Sansone, il Bologna non si ferma e continua a inseguire rinforzi, per dare una squadra competitiva a Filippo Inzaghi per lottare per la salvezza. La 'Gazzetta dello Sport' fa il punto sulle piste seguite dai rossoblu'. Il primo nome sulla lista è quello di Spinazzola.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

La, visto l'infortunio di, non è sicurissima di volerlo cedere, ma il Bologna intende sfruttare l'appuntamento di Coppa Italia contro i bianconeri per riprendere il discorso. La pista sarebbe già gradita al giocatore. Si segue anche, fuori dai piani in casa, che potrebbe arrivare in prestito con l'intercessione di Simone Inzaghi a favore del fratello. Infine, per il quale il Bologna attende novità. Le mosse ufficiali partiranno nel momento in cui ildovesse riportarlo indietro dal prestito alla