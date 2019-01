Milan, Gattuso-Gazidis asse d'acciaio: Leonardo nel mirino

MILAN GATTUSO GAZIDIS LEONARDO / Sembrano lontani i giorni in cui Gattuso veniva messo in discussione. Il tecnico dopo Milan-Spal è stato confermato da tutta la società, permettendogli di passare nel miglior modo le vacanze.

Ora tutto sembra addirittura ribaltato:, nuovo Amministratore Delegato rossonero, stando a quanto riportato da 'Panorama', sono sempre più vicini tanto che l'ex Arsenal starebbe pensando per Ringhio ad una figura all'inglese. L'ex centrocampista svolgerebbe il ruolo di allenatore-manager.

Per restare aggiornato su tutte le news legate al mondo rossonero CLICCA QUI. Ovviamente tutto sarebbe legato alla qualificazione in Champions League, che blinderebbe definitivamente la posizione di Gattuso. C'è chi sale, dunque, e chi scende però: a finire sotto osservazione è Leonardo, chiamato a spazzare via ogni dubbio con il suo operato in questa sessione di calciomercato.

