CALCIOMERCATO SERIE A PREMIER LEAGUE MANOLAS BARELLA DYBALA / Si preannuncia un asse di mercato piuttosto caldo quello tra Italia e Inghilterra, destinato ad infiammare l'attuale sessione invernale e quella estiva. Sono infatti diversi i giocatori che militano in Serie A ad essere finiti nel mirino dei club di Premier League, da sempre attenti ai talenti del nostro campionato. Da Manolas a Dybala, ecco tutti gli obiettivi delle società d'oltremanica per gennaio.

CLICCA QUI per restare sempre aggiornato sulle ultime trattative di mercato e non solo.

Calciomercato Roma, Manchester United in pressing su Manolas: 'pericolo' clausola

Negli ultimi giorni si è parlato con insistenza del forte pressing del Manchester United su Kostas Manolas. La dirigenza dei 'Red Devils' è sempre alla ricerca di un difensore centrale di assoluto livello e sembra disposta ad investire cifre piuttosto importanti a partire dall'attuale sessione di calciomercato. A preoccupare la Roma è la clausola rescissoria presente nel contratto del greco, pari a 36 milioni di euro. Una cifra che, secondo le ultime indiscrezioni, il club inglese è pronto a versare nelle casse dei giallorossi già a gennaio. Manolas non è però l'unico giocatore in rosa ad essere seguito con grande interesse dalle società di Premier League. Anche Cengiz Under, infatti, ha diversi estimatori in Inghilterra. Su di lui l'Arsenal, club al momento più attivo sull'esterno turco, il Chelsea e il Manchester City.

Calciomercato, Chelsea in pole per Barella: le ultime

Nell'ultima ora sono giunte importanti novità anche sul fronte Barella. Il centrocampista del Cagliari, corteggiato ormai da tempo da Inter, Napoli e Milan, sarebbe infatti vicino al trasferimento al Chelsea di Maurizio Sarri.

Calciomercato, da monitorare le situazioni di Rogerio e Pjaca

I 'Blues' avrebbero individuato nel classe 1997 il sostituto ideale di Cesc, che ha deciso di proseguire la propria avventura neldell'ex compagno di squadra Henry. In attesa di ulteriori conferme, si prospetta dunque una tripla beffa per nerazzurri, azzurri e rossoneri, che negli ultimi giorni avevavo tentato di accelerare per il talento rossoblu.

Altri due giocatori seguiti nel campionato inglese sono Rogerio e Pjaca, entrambi di proprietà della Juventus. Il primo piace al Wolverhampton, che sarebbe disposto ad acquistare il terzino del Sassuolo in prestito fino a giugno, mentre il secondo sarebbe finito nel mirino del Fulham di Claudio Ranieri, alla disperata ricerca di rinforzi per centrare la salvezza. Complice il lungo stop di Cuadrado, che sarà costretto ai box per almeno 3 mesi, il club bianconero sta però valutando il rientro anticipato dell'esterno croato dalla Fiorentina.

Calciomercato Juventus, Dybala e Pogba: asse caldo con la Premier League

Tra i nomi accostati con maggiore insistenza alla Premier League c'è quello di Paulo Dybala. Negli ultimi giorni è infatti spuntata anche la pistaManchester City, mentre in passato l'attaccante argentino è stato accostato anche a Chelsea e Manchester United. La politica della Juventus è comunque sempre la stessa: il classe 1993 lascerà i bianconeri solo in caso di una sua espressa richiesta e di un'offerta adeguata. La dirigenza valuta il calciatore almeno 100 milioni di euro, ovvero la cifra minima per intavolare una trattativa.

Infine, sempre in chiave Juventus è impossibile non parlare di Paul Pogba, che resta il sogno di mercato dei tifosi bianconeri. Un eventuale ritorno a gennaio da parte del centrocampista francese è però da escludere dopo l'arrivo in panchina di Solskjaer. Piuttosto difficile strappare il campione del mondo al Manchester United anche nella prossima sessione estiva: il classe 1993 è tornato al centro del progetto dei 'Red Devils', che difficilmente si priveranno del giocatore in estate. Un tentativo da parte della dirigenza bianconera nel prossimo giugno non è comunque da escludere.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui