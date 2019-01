Juventus, si lavora per il nuovo sponsor: 9 milioni in più!

JUVENTUS SLEEVE SPONSOR CRISTIANO RONALDO / Juventus al lavoro per lo sponsor sulla manica. Dopo il via libera della Federcalcio arrivato a fine agosto, sono ancora pochi i club italiani che hanno intrapreso trattative concrete per l'aggiunta di un nuovo logo sulle magliette, che potrà essere con forma di rettangolo, circonferenza o quadrato, per un massimo di 100 cm quadrati.

Dal canto loro, riporta 'Tuttosport', i bianconeri stanno vagliando le migliori opzioni all’interno del progetto legato al potenziamento del brand con l’acquisto di: l'eventuale accordo per lo 'sleeve sponsor' significherebbe incassare altri 9 milioni di euro annui, da aggiungere al proprio monte sponsor e avvicinare quota 100 milioni, cifra da top club in Europa.