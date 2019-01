CALCIOMERCATO NAPOLI KOUAME LOBOTKA / Il Napoli prosegue sulla linea verde. Tra i reparti al centro dell'attenzione ci sono il centrocampo e l'attacco, dove si registrano alcuni movimenti tra entrate e uscite. Partendo dalla zona offensiva, il Napoli ha in pugno Kouame del Genoa, per il quale è previsto un ulteriore incontro nei prossimi giorni per formalizzare l'affare. L'ivoriano, che resterà in prestito al Genoa fino a giugno, dovrebbe percepire un ingaggio compreso tra 1,5 e 1,7 milioni di euro a stagione.

Calciomercato Napoli le ultime su Rog e Diawara

Per la zona nevralgica, invece, negli ultimi giorni si è registrato un sorpasso dell'per il giovanedel mentre è tornato di moda Lobotka del Celta Vigo : a distanza di pochi mesi, come anticipato da Calciomercato.it , i campani hanno riattivato il canale con il club spagnolo proponendo un prestito in caso di partenza di. Immediata la replica degli iberici, che chiedono 25 milioni di euro per cederlo. Clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Sul fronte cessioni, invece, il Napoli medita sul futuro di Rog e Diawara, che potrebbero partire già in questa finestra invernale. Il primo, che valuta le proposte di Parma, Schalke 04, Fiorentina e Genoa, attende risposte decisive già entro la fine di questa settimana, mentre il secondo è stato accostato a Fiorentina, Milan e club inglesi, Wolverhampton in primis. La società campana valuta anche il loro eventuale utilizzo come contropartite per acquisti di spessore: considerato l'interesse viola per i due, quindi, non è da escudere un loro utilizzo come 'acconto' per il colpo Federico Chiesa, valutato circa 50-60 milioni di euro.

