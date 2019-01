CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS DYBALA - Beppe Marotta è stato chiaro: l'Inter non farà grandi colpi in questa sessione di calciomercato, dove l'obiettivo è quello di puntellare la rosa a disposizione di Spalletti per affrontare al meglio la seconda parte della stagione che vedrà i nerazzurri impegnati a difendere il terzo posto in campionato e a provare ad arrivare in fondo alla Coppa Italia e all'Europa League. La musica è destinata a cambiare in estate, quando il gruppo Suning è intenzionato a investire per riportare l'Inter ai vertici.

Calciomercato Juventus, per Dybala all'Inter la chiave è Isco

Serve un campione e, da un mese a questa parte, negli ambienti nerazzurri circola il nome di Paulo, molto legato all'ex direttore generale della, che in casa bianconera viene considerato cedibile a fronte di un'offerta da almeno 100 milioni di euro.

Le pretendenti per Paulo Dybala di certo non mancano. Dal Bayern Monaco al Paris Saint-Germain passando per il Manchester City, tanti sono i top club pronti a darsi battaglia per aggiudicarsi la 'Joya'. L'Inter prova a giocare le sue carte puntando su due fattori: da un lato la volontà dell'attaccante argentino di restare in Italia; dall'altro, secondo il 'Qs', proponendo un patto di non belligeranza alla Juve nella corsa a Isco del Real Madrid, grande obiettivo bianconero per la prossima estate.

