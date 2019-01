REAL MADRID CONTE MOURINHO / La stagione del Real Madrid sta prendendo decisamente una brutta piega dopo il nuovo flop in campionato. Il destino di Santiago Solari in panchina sembra già segnato e Florentino Perez si guarda già intorno per il prossimo tecnico.

Come riportato dal 'Corriere dello Sport', due i nomi in cima alla personale lista del numero uno dei Blancos. C'è sempre Antonio, sfumato tempo fa per vari motivi ma che può tornare d'attualità, e c'è l'ipotesi del gran ritorno di: i contatti tra il portoghese e Perez sono rimasti ottimi, pista che va seguita con attenzione.