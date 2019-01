CALCIOMERCATO JUVENTUS AUDERO SAMPDORIA - Emil Audero è tra le sorprese più positive della prima parte della stagione in Serie A. Il giovane portiere della Nazionale Under 21 sta difendendo bene i pali della porta della Sampdoria, dove la scorsa estate è sbarcato in prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore della Juventus. "Io costruisco il mio futuro con il presente.

Non ci penso - ha detto l'estremo difensore di origini indonesiane alla 'Gazzetta dello Sport' - So soltanto che facendo bene le cose, alla fine arrivano i risultati e si possono aprire scenari diversi. Restare qui, andare via... Alla fine sono altri che svolgono questo lavoro. Io posso determinare il mio futuro solo relativamente".

Audero parla anche della sua crescita ai tempi della Juve: "Buffon era il mio idolo da piccolo e poi ho iniziato ad allenarmi con lui... Lì vincere diventa quasi un'ossessione, un pareggio sembra una sconfitta. Altrimenti lì non ci stai, quasi fosse un'armata militare. Ma c'è anche una cura estrema per la persona, prima che per il calciatore. Poi con l'arrivo di Ronaldo... Io li ammiro, ti fanno diventare uomo".

