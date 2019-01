Calciomercato Juventus, due francesi in pole per il dopo Allegri

CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI ZIDANE DESCHAMPS / La Juventus ha già pronto l'eventuale dopo Allegri. Nonostante il tecnico sembri disposto a proseguire a lungo la sua carriera in bianconero, la dirigenza non si farà trovare impreparata in caso di separazione. In pole, riporta 'Tuttosport', resta Zinedine Zidane, attualmente 'a riposo' dopo il ciclo vincente al Real Madrid: è lui il nome preferito della dirigenza, che in bianconero gli darebbe la possibilità di lavorare nuovamente con Cristiano Ronaldo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Da non sottovalutare, però, la concorrenza, che oggi vede ilinteressato alla firma del tecnico. L'altra pista per l'eventuale sostituzione di Allegri, infine, porta sempre in terra francese. Nel mirino ci sarebbe infatti Didier, che ha già guidato i bianconeri nell’anno della Serie B e di recente ha conquistato la Coppa del Mondo con la. Il futuro della Juve, però, parla ancora italiano, considerata la possibilità che Allegri estenda il suo contratto in scadenza nel 2020