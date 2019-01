Calciomercato Inter, Icardi tra rinnovo e Real Madrid

CALCIOMERCATO INTER ICARDI REAL MADRID / Possibile rivoluzione, al termine della stagione, in casa Real Madrid, che secondo il 'Corriere dello Sport' torna a puntare un nome su tutti per l'attacco: Mauro Icardi. E' lui, nei piani di Florentino Perez, il bomber designato per rilevare l'eredità di Cristiano Ronaldo.

Maurito, dal canto suo, ha sempre ribadito la volontà di restare all', ma in caso di addio sceglierebbe probabilmente proprio i 'Blancos'. I nerazzurri vogliono correre ai ripari e preparano, per la prossima settimana, un nuovo incontro con Wandaper il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2021. Ma come spiegato ieri da Calciomercato.it, la distanza tra l'Inter e Icardi rimane considerevole e la partita dovrebbe essere ancora lunga.