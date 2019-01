Calciomercato Inter, nuovo assalto a Kroos e Modric

CALCIOMERCATO INTER KROOS MODRIC / Situazione difficile, in casa Real Madrid, con il 2018 apertosi con un pari e una sconfitta contro Villarreal e Real Sociedad. I Blancos si interrogano sul proprio futuro e potrebbero cambiare pelle nella prossima stagione.

L'Inter, come riportato dal 'Corriere dello Sport', osserva con grande attenzione e sogna di nuovo l'accoppiata. Per il croato, dopo l'estate i contatti sono rimasti in piedi e a questo punto si pianifica l'arrivo del Pallone d'Oro a parametro zero con un ricco ingaggio, il che permetterebbe un investimento notevole per il cartellino del centrocampista tedesco.