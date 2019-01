Calciomercato Juventus, Allegri come Trapattoni: le ultime sul futuro

CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI / Massimiliano Allegri voglioso di proseguire la sua carriera sulla panchina della Juventus.

Arrivato nell'estate del 2014, l'esperto allenatore, riporta 'Tuttosport', starebbe pensando di prolungare l'attuale contratto in scadenza nel 2020 di comune accordo con la società: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti. Dopo le voci di addio della scorsa stagione e degli ultimi mesi, quindi, all'orizzonte si prospetta un lungo ciclo del tecnico, che potrebbe ripercorrere la carriera di Giovanniin bianconero. Tuttavia, il momento cruciale sarà a marzo, quando avverrà il consueto appuntamento annuale con la dirigenza per fare il punto sul futuro. In caso di accordo, quindi, la fine del rapporto si sposterebbe almeno fino al 2021 se non addirittura al 2022, quando Allegri avrebbe compiuto l’ottavo anno sulla panchina juventina.