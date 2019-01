Calciomercato Juventus, Arrivabene per il dopo Marotta

CALCIOMERCATO JUVENTUS ARRIVABENE MAROTTA AGNELLI / La rivoluzione in casa Ferrari può tracciare la strada per quella alla Juventus. Da ieri, Maurizio Arrivabene non è più il team principal del reparto corse della Ferrari, sostituito da Mattia Binotto.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Per Arrivabene possono spalancarsi le porte dei bianconeri, come nuovo amministratore delegato al posto di Beppe, andato all'. Secondo il 'Corriere dello Sport', già oggi potrebbe esserci l'incontro con il presidente Andrea. Arrivabene è già membro del consiglio di amministrazione della Juventus dal 2012.