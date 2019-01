Calciomercato, sorpasso Sampdoria per Gabbiadini: le ultime di CM.IT

CALCIOMERCATO SAMPDORIA GABBIADINI BETIS SOUTHAMPTON - La Sampdoria si prepara ad affondare il colpo per Manolo Gabbiadini. Come raccontato dalla nostra redazione nelle scorse settimane, il Betis si è mosso per l’attaccante, in uscita dal Southampton, balzando poi in pole.

Ma, secondo le ultime indiscrezione raccolte da Calciomercato.it , la Sampdoria, da tempo sulle sue tracce, sta per effettuare il sorpasso decisivo per accaparrarsi Gabbiadini in questa sessione di mercato. Il club inglese, come anticipato, ha intenzione di monetizzare dalla sua cessione , visti i 20 milioni (bonus compresi) versato nelle casse del Napoli due anni fa: si tratta sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto, operazione totale da. La Samp mette la freccia, sarà l’accelerata decisiva? Vi terremo aggiornati.