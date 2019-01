CALCIOMERCATO NAPOLI ATLETICO MADRID HYSAJ VRSALJKO/ Stando a quanto riportato da 'Speciale Calciomercato CN24', l'Atletico Madrid si sarebbe fatto avanti per Elseid Hysaj, terzino destro del Napoli di Carlo Ancelotti. I Colchoneros si aggiungono alla corsa per il laterale albanese, già seguito dal suo ex allenatore, Maurizio Sarri.

Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

La proposta che potrebbe essere avanzata dall'Atletico Madrid potrebbe comprendere anche un giocatore attualmente all'Inter, Sime Vrsaljko. C'è infatti la possibilità che l'esterno destro croato dei nerazzurri venga richiamato dal prestito a Milano e girato al Napoli. Da non sottovalutare anche la volontà dello stesso Hysaj, che gradirebbe una nuova esperienza dopo gli anni al San Paolo con Sarri ed ora Ancelotti.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui