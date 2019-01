CALCIOMERCATO MILAN REAL MADRID PIATEK/ Krzysztof Piatek, centravanti del Genoa, non sta tradendo le attese nonostante l'inizio sprint. Chi vedeva l'attaccante polacco in crisi, si è dovuto ricredere dopo le ultime prestazioni convincenti. Anche il Real Madrid, stando a quanto riportato da 'Onda Madrid', si sarebbe rifatto sotto per Piatek, finito, per la stampa italiana, nel mirino del Milan per il dopo Higuain.

Per le ultime notizie sul calciomercato delle big italiane ed europee---> clicca qui!

I Blancos avrebbero chiesto il bomber polacco in prestito al Genoa già per il calciomercato di gennaio. Formula non particolarmente gradita dal Grifone che, attraverso le figure di Perinetti e Preziosi, ha più volte fatto capire la volontà di trattenere Piatek almeno fino all'estate.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui