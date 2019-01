L'estrazione del Superenalotto del 7 gennaio 2019 non è stata, ancora una volta, quella giusta per centrare il fatidico 6. Stasera, la sestina vincente valeva ben 87,4 milioni di euro. Non è stato centrato, nel concorso odierno, nemmeno alcun 5+1.

Risultati Estrazione Lotto, Superenalotto, 10eLotto del 7 gennaio 2019: le vincite

Estrazioni Superenalotto 7 gennaio 2019

Andiamo a vedere i numeri estratti e le vincite:

NUMERI VINCENTI: 3 8 28 45 55 58

Numero Jolly: 1

Numero SuperStar: 36

Punti 5: 5 vincitori da 20.828,21€

Punti 4: 436 vincitori da243,22€

Punti 3: 16253 vincitori da 19,64€

Punti 2: 230899 vincitori da 5,00€

