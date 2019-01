CALCIOMERCATO INTER GODIN/ L'Inter si è praticamente assicurata le prestazioni di Diego Godin per la prossima stagione.

Il centrale uruguaiano, in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid, sarebbe un rinforzo di altissimo livello per i nerazzurri e ad affermarlo è stato anche Juan, ex allenatore del Faraon al Villarreal, ai microfoni di 'SkySport': "Simeone e la sua esperienza con la maglia dei Colchoneros lo hanno fatto maturare molto. Ora Godin è perfetto per la Serie A". Per le ultime notizie sul calciomercato dell'Inter---> clicca qui!

Garrido aggiunge: "E' uno dei migliori giocatori che abbia mai avuto, è completo ed ha un grandissimo colpo di testa non solo in difesa ma anche in zona offensiva".

