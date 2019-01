REAL MADRID KROOS INFORTUNIO/ Altra tegola per Santiago Solari e il Real Madrid. Toni Kroos, titolarissimo delle Merengues, si è fermato per infortunio dopo la sconfitta interna contro la Real Sociedad.

Per il campione del Mondo con la Germania nel 2014, si tratta di una lesione di secondo grado all'adduttore sinistro, come riporta il Real Madrid attraverso i suoi canali ufficiali. Per le ultime notizie sul calcio estero---> clicca qui!

I tempi di recupero non sono stati ancora stimati, e verranno stabiliti a seguito degli esami ai quali si dovrà sottoporre Kroos.

