p>INTER OSVALDO MANCINI/ Intervistato ai microfoni di 'SkySport', Pablo Daniel, ex attaccante di Roma, Juventus ed Inter, ha parlato del suo rapporto con Roberto, nella sua ultima esperienza in Italia proprio con la maglia nerazzurra: "Sì ci ho litigato, ma è una cosa normale per chi lavora in gruppo, poi fu la stampa ad ingrandire quanto accaduto". Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Osvaldo ha poi aggiunto: "Tanto va sempre così, per i giornali è meglio una polemica di un rapporto tranquillo".

