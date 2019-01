Calciomercato Bologna, deciso il futuro di Inzaghi

CALCIOMERCATO BOLOGNA INZAGHI / Nonostante il terzultimo posto a 13 punti, il Bologna continua con Filippo Inzaghi in panchina.

Ribadita la fiducia al tecnico dallo stato maggiore dei rossoblu', che, secondo 'Sky Sport', non pensa assolutamente all'esonero e ha come obiettivo primario quello di continuare ad assecondare le sue richieste per rinforzare la squadra - già arrivati- per inseguire la salvezza.