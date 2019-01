CALCIOMERCATO JUVENTUS HUDSON-ODOI CHELSEA SARRI/ La Juventus è sempre molto attenta sul calciomercato, nel pescare giovani di prospettiva in grado poi di fare il salto di qualità. Uno di questi potrebbe essere Callum Hudson-Odoi, attaccante del Chelsea.

Il classe 2000, negli ultimi giorni, è stato dato in uscita dai Blues con la Juventus e il Bayern Monaco sulle sue tracce. I bavaresi però, dati per favoriti, dovranno aspettare così come i bianconeri. Per le ultime notizie sul mercato estero---> clicca qui!

Stando infatti a quanto riportato da 'Football.London', Hudson-Odoi avrebbe deciso di restare al Chelsea e pazientare in attesa di una chance da parte di Maurizio Sarri.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui