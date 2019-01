CALCIOMERCATO INTER MANCHESTER UNITED ANDERSEN/ Joachim Andersen è un serio obiettivo di calciomercato dell'Inter di Piero Ausilio e Beppe Marotta.

Il giovane centrale difensivo, in forza alla Sampdoria, sarebbe un altro rinforzo di altissimo livello per la retroguardia nerazzurra, già rinfrancata dall'arrivo, programmato per la prossima estate, di Diego Godin , in uscita a zero dall'Atletico Madrid. Per le ultime notizie sul calciomercato dell'Inter---> clicca qui!

Su Andersen però, c'è anche il Manchester United, ora di Ole Gunnar Solskjaer. Stando però a quanto riportato dal 'Manchester Evening News', i Red Devils avrebbero rimandato il discorso a luglio, lasciando magari un margine all'Inter per muoversi in anticipo per il classe '96 blucerchiato.

