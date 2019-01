CALCIOMERCATO JUVENTUS COUTINHO UNITED / Il Manchester United va alla ricerca di un rinforzo per il reparto offensivo: diversi i calciatori di primo livello accostato negli ultimi tempi ai 'Red Devils' partendo da Douglas Costa e Dybala della Juventus. Ora però si apre un nuovo fronte per la società inglese che potrebbe far tirare un sospiro di sollievo ai bianconeri: come si legge su 'Manchester Evening Standard, infatti, lo United avrebbe deciso di puntare forte su Coutinho del Barcellona.

Arrivato lo scorso anno per una cifra intorno ai 150 milioni di euro, il brasiliano ex Inter nelle ultime partite è stato relegato in panchina da Valverde. Al momento un suo addio ai blaugrana sembra da escludere, salvo qualche scambio importante come quello con Mbappè, ma le cose potrebbero anche cambiare presto: dovesse continuare a non essere impiegato dal primo minuto, Coutinho potrebbe spazientirsi e chiedere la cessione. A quel punto il Manchester United sarebbe pronto ad approfittarne per riportare in Premier League il calciatore.

