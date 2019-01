CALCIOMERCATO NAPOLI ALMENDRA / Il Napoli continua la trattativa con il boca Juniors per Almendra ma non ha intenzione di partecipare ad aste: come riferisce 'Radio Marte', il patron azzurro avrebbe dato mandato di interrompere la trattativa qualora il club argentino tirasse troppo la corda in virtù dell'interesse di altre squadre.

Come raccontato da Calciomercato.it, per Almendra il Napoli sarebbe pronto a spingersi fino a 12 milioni di euro più bonus, mentre il Boca non si smuove dai 17,5 milioni di euro della clausola. Intanto gli azzurri hanno trovato l'accordo con gli agenti del calciatore: si lavora a quella con il club, pronti però a mollare la presa qualora si scatenasse un'asta sul 19enne. Per Almendra c'è anche in Italia l'interesse dell'Inter.

