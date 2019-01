CALCIOMERCATO MILAN BERTOLACCI GENOA / Bertolacci tornerà al Genoa.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Stando a 'La Gazzetta dello Sport' il centrocampista in scadenza colha raggiunto un accordo col 'Grifone'. Il suo ritorno in rossoblù avverrà a luglio, da parametro zero, ma non si può escludere un tentativo diper riaverlo fin da questo mese di gennaio.