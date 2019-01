CALCIOMERCATO NAPOLI MUNIR / Munir El Haddadi a un passo dall'addio al Barcellona: dopo il no a diverse offerte per il rinnovo (il contratto scadrà a giugno), Valverde gli avrebbe comunicato che non ci sarà spazio per lui in squadra fino al termine della stagione.

La novità, riferisce 'sport.es', è che i blaugrana avrebbero dato il via libera alla cessione gratuita già nel mese di gennaio: il club e il calciatore starebbero trattando per interrompere con sei mesi di anticipo il contratto, in modo che Munir possa accordarsi fin da subito con un altra società. Tutti gli aggiornamenti di calciomercato: CLICCA QUI

Napoli e Roma erano segnalate sulle sue tracce ma il Siviglia avrebbe battuto la concorrenza: la squadra di Pablo Machin è pronta ad accogliere il 23enne già in questa stagione. Finora Munir ha collezionato 11 presenze complessive per un totale di 392 minuti totali.

