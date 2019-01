CALCIOMERCATO LAZIO ADEKANYE / Lazio-Adekanye, smentita ufficiale del club biancoceleste.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Attraverso un comunicato, la società di Claudio Lotito nega infatti di aver raggiunto una intesa con il 19enne esterno nigeriano (con passaporto olandese) in forza al Liverpool: "In riferimento alle notizie diffuse da alcuni organi di stampa, secondo i quali la S.S. Lazio avrebbe trovato un accordo con il calciatore Bobby Adekanye, la Società smentisce tale circostanza e comunica di non aver sottoscritto alcun contratto, né tantomeno di aver avviato trattative per il tesseramento del suddetto calciatore".