CALCIOMERCATO MOURINHO BENFICA / Nei giorni scorsi si è a lungo parlato di un'offerta del Benfica per José Mourinho. Intervenuto durante il programma 'Sic', il presidente del club portoghese, Luis Filipe Vieira ha commentato queste voci di mercato.

"Mourinho è un mio amico ma non ho parlato con lui. Non ho allenatori da sogno, noi vogliamo quelli che possono garantire risultati. Chi non vorrebbe Mourinho? Se domani ci dicesse sì, lo prenderemmo subito. I soldi non sono un problema per il Benfica ora. E' semplice: se viene Mourinho invece di avere 27 giocatori ne avremmo 21 o 22".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui