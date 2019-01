Calciomercato Milan, futuro Calhanoglu: idee chiare per il turco

CALCIOMERCATO MILAN CALHANOGLU FUTURO / Hakan Calhanoglu si tiene stretto il Milan. Il fantasista turco è stato protagonista di un avvio di stagione alquanto deludente ma in Germania continuano a stimarlo parecchio. Le offerte dalla Bundesliga per Calhanoglu, come raccontato da Calciomercato.it, non mancano.

L'intenzione dei rossoneri, conin testa, però, è quella di puntare sul turco, chiamato ad una seconda parte di stagione ad alti livelli per guadagnarsi la conferma.

Testa al Milan, Calhanoglu pensa al 100% ai rossoneri

Calhanoglu è tornato ad allenarsi, come il resto dei compagni, a Milanello, mostrando di aver in testa solo i colori rossoneri. Nessun addio in vista e il post pubblicato sul profilo Instagram è alquanto eloquente. Adesso bisognerà riprendersi il Milan, magari in un nuovo ruolo, quello di mezzala sinistra.

